اعتقال 230 شاباً وشابة خلال الاحتفال بليلة "يلدا" في إيران

اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية 230 شاباً وشابة أمس الخميس خلال مشاركتهم في احتفالات مختلطة في العاصمة طهران بمناسبة حلول ليلة "يلدا" وهي الليلة الأطول خلال العام.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء التي تديرها الدولة عن رئيس الشرطة في طهران أن قوة من رجال الأمن داهموا حفلاً في حديقة في منطقة لافاسان واعتقلوا 140 شخصاً، وداهموا احتفالاً آخر في منطقة فرمانية الشمالية واعتقلوا 90 آخرين.

وكان الشبّان والشابّات يحتفلون بحلول ليلة "يلدا"، وهو احتفال تقليدي يتمتع بشهرة واسعة في إيران، وقال رئيس قوة الشرطة الاخلاقية في طهران كول زلفيكار بارفار إن المشاركين في الاحتفالين كانوا يرقصون ويتعاقرون الخمر.

يذكر أنه وحسب القانون، يعاقب شارب الكحول في إيران بـ80 جلدة، غير أنه في السنوات الأخيرة غالباً ما يتم تغريم من يتعاقر الخمر بدلاً من جلده.

ويشار إلى أن السلطات الإيرانية تحظر الحفلات المختلطة منذ العام 1979 وتفرض على البلاد قانوناً اجتماعياً محافظاً، وقد شهدت البلاد خلال السنوات الماضية الكثير من حالات الاعتقال لشبّان وشابات بتهم المشاركة في حفلات مختلطة في مناطق متفرقة من إيران.