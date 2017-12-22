شاهد.. "برغر كينغ" يهدي مطعما للوجبات السريعة إلى أكبر محبيه في فرنسا

قامت شركة "برغر كينغ" للوجبات السريعة بحركة دعائية موفقة، جعلتها تتصدر عناوين عدد من وسائل الإعلام الغربية خلال فترة الأعياد.

فقد نشرت الشركة الأميركية الثلاثاء شريطا مصورا قالت فيه إنها أهدت إلى أكثر محبيها في فرنسا واحدًا من مطاعمها في مدينة بوردو غرب البلاد، بمناسبة عيد الميلاد.

Burger King

المعيار الذي اعتمدته "برغر كينغ" لمعرفة من هو أكثر محبيها في فرنسا، لم يكن عدد الوجبات التي التهمها في مطاعمها، بل عدد التعليقات التي كتبها على صفحتها في فيسبوك منذ إنشائها.

وأشار الإعلان إلى أن الشاب الفرنسي، واسمه سوليفان كا، تحول إلى "بطل" بالنسبة لبرغر كينغ، بعد أن شارك بكتابة أكثر من 630 تعليقا على صفحتها في فيسبوك.

ولمكافأته على إخلاصه، تمّ وضع اسمه على واجهة أحد أفرع الشركة في بوردو، فضلا عن منح "سولفيان كا" بطاقة تخوله الأكل بالقدر الذي يشاء، مع من يشاء في مطعمه، وكتابة اسمه على جميع الأدوات المستخدمة داخل المطعم.

يشار إلى أن أول فرع لملك البرغر الأميركي كان افتتح في فرنسا في العام 2012، وأصبح أحد العلامات التي يقبل عليها الفرنسيون لتناول الوجبات السريعة.