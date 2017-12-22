جنون "الغوردو".. جائزة اليانصيب الأكبر في العالم

على رغم أن يومين فقط تفصلان العالم عن بدء الاحتفالات بأعياد الميلاد، إلا أن للإسبان رأيا آخر؛ فأمر واحد يشغل بالهم اليوم: "الغوردو".

والغوردو هو اسم جائزة اليانصيب الإسبانية، وتعتبر الأغلى في العالم، إذ إن حجم المبلغ المخصص للجوائز: أكثر 2 مليار يورو.

هذا التقليد الذي بدأ في إسبانيا قبل أكثر من قرنين، يدفع غالبية الإسبان إلى التسمر أمام شاشات التلفاز، لأكثر من ثلاث ساعات، لمعرفة الفائزين.

الرقم 71198 كان الرقم الرابح لهذا العام، وأعلن عنه بواسطة طفلين، وتحديدا، بغناء الأرقام الرابحة أمام الجمهور في مسرح كبير.

وبعد الانتهاء من الإعلان عن الرقم الرابح، خرج العديد من الأشخاص الفائزين، للاحتفال بالأمر.

بالمقابل، كان الحظ السيء حليف البعض، مثل هذه الإسبانية التي نشرت تغريدة مرفقة بصورة لها تحمل البطاقة التي اشترتها، مقارنة بتلك الرابحة.

ولا تخصص الجائزة لشخص واحد فقط، بل تقسم على 160 من المشاركين في المسابقة، بحيث تبلغ قيمة الجائزة الواحدة حوالي أربعة ملايين يورو.

كما يسمح قانون الغوردو للأجانب بالمشاركة، حتى ولو لم يكونوا يقيمون في البلاد.

وهذا العام، شارك حوالي 30 مليون شخصا في المسابقة، وبسبب غلاء أسعار البطاقة، غالبا ما يتشارك عدة أشخاص ببطاقة واحدة.