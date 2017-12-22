إسرائيل تعلن انسحابها من اليونسكو مالم تعدل المنظمة عن مواقفها

أعلنت إسرائيل الجمعة عن نيتها التقدم رسميا بإجراءات الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، للخروج من المنظمة قبل نهاية العام 2018، بحسب ماأفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مندوب بلاده لدى المنظمة، كرمل شاما هكوهين، التقدمَ برسالة رسمية للإعلان عن قرار الانسحاب.

وبرر المتحدث باسم وزارة الخارجية إيمانويل نهشون الخطوة بأنها تعود إلى "محاولات المنظمة فصل التاريخ اليهودي عن أرض إسرائيل". وأشار إلى أن الإبلاغ سيقدم قبل نهاية العام الحالي، ويطبق بحلول نهاية عام 2018.

مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قال في مقابلة مع القناة العاشرة، إن الانسحاب يتضمن بندا يتيح لإسرائيل العودة عن قرارها إن غيرت اليونسكو من مواقفها تجاه إسرائيل قبل نهاية عام 2018.

وأفادت التقارير بأن القرار جاء نتيجة لأشهر من المداولات الداخلية في الحكومة الإسرائيلية حول إمكانية المضي قدما بالإعلان الذي صرح به نتنياهو قبل نحو شهرين حول الانسحاب من اليونسكو.

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ويأتي القرار الإسرائيلي بعد شهرين على قرار مشابه سبقتها إليه الولايات المتحدة الأميركية، عندما أعلنت الانسحاب من اليونسكو واتهمت المنظمة حينها بـ "التحيز" ضدّ إسرائيل.

وشكل القرار الأميركي ضربة قوية للمنظمة الأممية لأن خُمس ميزانيتها تسهم به واشنطن.

وكانت المنظمة بالفعل اعتمدت عددا من القرارات جاءت لصالح الفلسطينيين أبرزها التصويت على الوضع القائم في المسجد الأقصى كموقع مقدس لعبادة المسلمين، واعتبار الحرم الإبراهيمي جزء من التراث العالمي.

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