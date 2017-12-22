أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من باريس بالدور الكبير الذي تلعبه المملكة العربية السعودية لدعم القضية الفلسطينية بقوله "إن موقف السعودية كان ومازال موقفا داعما للحلول المتعلقة بالقضية الفلسطينية"، وفت عباس إلى أن "السعودية تقول لنا دائما ماذا تريدون نحن معكم"

وأشار الرئيس إلى أن القيادة السعودية أكدت أنه لن يتحقق السلام سوى بالاعتراف بدولة فلسطين، قائلا: "الملك سلمان وولي عهده قالا لي إنه لن يتحقق السلام سوى بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".

كما ذكر بأن "السعودية لم تتدخل يوما في شؤوننا ولم تتأخر عن دعمنا".