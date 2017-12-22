كلبة بعين واحدة تستمع برحلة سياحية لمسافة 5600 ميلاً

سافرت الكلبة "آبي" وصاحبتها السيدة أبريل سميث وزوجها عبر أكثر من 25 ولاية مستمتعين جميعهم بأشعة الشمس على سطح السفينة، وكانوا يتوفقون بين الحين والآخر قبالة الشواطئ الجميلة للسباحة وتذوق المأكولات المحلية.
وتستمتع الكلبة والتي أطلق عليها اسم "آبي" بحياة الرفاهية، مع صاحبتها المتزوجة من رجل متقاعد عمره 61 عاماً يدعى لاري، وقد مضى على زواجهما 32 سنة، وهما يقضيان أغلب وقتهما في العيش داخل قارب يتجولان من خلاله في البلاد بصحبة "آبي".
وكان الثلاثة قد سافروا في رحلة ابتداء من الصيف الماضي استغرقت أكثر من 12 شهراً، حيث زاروا أكثر من 25 ولاية أميركية.
وكانت معركة بين الكلبة "آبي" وكلب آخر أدت إلى إدماء العين اليسرى لـ"آبي"، ومن ثم فقدتها، بعد أن تمت إزالتها في عملية جراحية طارئة، ويبلغ وزن "آبي" 5 أرطال فقط، وترفض أن تكون عينها المفقودة سبباً في إعاقتها عن رؤية العالم.
وتقول السيدة أبريل التي كانت تعمل مديرة فرع لشركة رهن عقاري قبل تقاعدها، إنها "دُمرت نفسياً" عندما فقد كلبتها آبي عينها.