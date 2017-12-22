كلبة بعين واحدة تستمع برحلة سياحية لمسافة 5600 ميلاً

سافرت الكلبة "آبي" وصاحبتها السيدة أبريل سميث وزوجها عبر أكثر من 25 ولاية مستمتعين جميعهم بأشعة الشمس على سطح السفينة، وكانوا يتوفقون بين الحين والآخر قبالة الشواطئ الجميلة للسباحة وتذوق المأكولات المحلية.

Larry Smith

وتستمتع الكلبة والتي أطلق عليها اسم "آبي" بحياة الرفاهية، مع صاحبتها المتزوجة من رجل متقاعد عمره 61 عاماً يدعى لاري، وقد مضى على زواجهما 32 سنة، وهما يقضيان أغلب وقتهما في العيش داخل قارب يتجولان من خلاله في البلاد بصحبة "آبي".

Larry Smith

وكان الثلاثة قد سافروا في رحلة ابتداء من الصيف الماضي استغرقت أكثر من 12 شهراً، حيث زاروا أكثر من 25 ولاية أميركية.

The One Eye Dog

وكانت معركة بين الكلبة "آبي" وكلب آخر أدت إلى إدماء العين اليسرى لـ"آبي"، ومن ثم فقدتها، بعد أن تمت إزالتها في عملية جراحية طارئة، ويبلغ وزن "آبي" 5 أرطال فقط، وترفض أن تكون عينها المفقودة سبباً في إعاقتها عن رؤية العالم.

وتقول السيدة أبريل التي كانت تعمل مديرة فرع لشركة رهن عقاري قبل تقاعدها، إنها "دُمرت نفسياً" عندما فقد كلبتها آبي عينها.