روسيا تعلن أن 48 ألف من جنودها يشاركون في الحرب بسورية

تأتي تصريحات الجنرال شويجو، في وقت أكد فيه المبعوث الأمريكي الخاص لدى التحالف الذي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية إن من المرجح أن تحتفظ روسيا بوجود كبير في سوريا على الرغم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انسحابا جزئيا لقواته.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر مؤخراً أمراً من قاعدة حميميم الجوية في سوريا بسحب جزء كبير من القوات الروسية العاملة في سورية.

وقال المبعوث بريت مكجورك للصحفيين "سمعت بالإعلان عن أنهم (الروس) يعتزمون الانسحاب من سوريا لكن ما زلنا ننتظر حدوث ذلك.. أعتقد أنهم سيحتفظون بوجود مهم إلى حد كبير".

وكان التدخل الروسي في سورية منذ بداية الأزمة قد تمكن من إنقاذ النظام الذي كان على حافة الانهيار، وفي نهاية سبتمبر/أيلول 2015 عملت موسكو على التدخل العسكري المباشر لإنقاذ النظام السوري، وبالفعل تمكن الأخير من استعادة مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت خارج سيطرته، غير أن هناك مناطق في شمال البلاد وفي جنوبها تخضع للنفوذ الأمريكي والتركي.

الجعفري: ينبغي رحيل القوات الأمريكية والتركية فوراً عن سورية

ورفعت سوريا مؤخراً من نبرة مطالبتها برحيل القوات التركية والأمريكية عن سورية، وقال بشار الجعفري اليوم خلال محادثات السلام السورية التي انطلقت في آستانا : "ينبغي أن ترحل القوات الأمريكية والتركية من سوريا على الفور"، وأضاف: "إصرار الولايات المتحدة على إبقاء قوات في سوريا اعتداء صارخ أيضاً".

دي ميستورا: "مجموعة عمل" لإطلاق سراح محتجزين

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا المشارك في المحادثات: إن الأطراف المشاركة في المحادثات السورية في آستانا اتفقت على تشكيل "مجموعة عمل" لإطلاق سراح محتجزين فيما وصفه بأنه خطوة أولى جديرة بالثناء باتجاه وضع ترتيبات بين الأطراف المتحاربة.

وأضاف أنه ينبغي تقييم خطة روسيا لعقد "مؤتمر الحوار الوطني السوري" في سوتشي الشهر المقبل من حيث قدرة المؤتمر على دعم محادثات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في سوريا.

وكانت وكالة الإعلام الروسية نقلت اليوم عن وزارة خارجية قازاخستان أن مؤتمر الحوار الوطني السوري سينعقد يومي 29 و30 يناير كانون الثاني في مدينة سوتشي الروسية.

وكانت الجولة الثامنة من محادثات أستانا شهدت لقاءات فنية ثنائية بين الوفود المشاركة، ويترأس وفد المعارضة رئيس الحكومة المؤقتة السابق أحمد طعمة، ويضم الوفد ممثلين من مختلف الفصائل المعارضة الفاعلة على الساحة السورية.

وتشارك في المؤتمر إلى جانب الدول الضامنة ووفدي النظام والمعارضة وفود من الأمم المتحدة والأردن والولايات المتحدة بصفة مراقبين، فضلا عن وجود ممثلين عن الدول الأوروبية وغيرها.