إصابات في اصطدام قطار بحاجز بالقرب في إسبانيا

أصيب عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة جراء اصطدام قطار ركاب بحاجز في بلدة بالقرب من العاصمة الإسبانية مدريد.

و قالت خدمات الطوارئ فى اسبانيا إن الحادث وقع بعد ظهر اليوم الجمعة وأسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة، و11 بجروح متوسطة، مضيفة أن نحو 40 شخصاً آخرين كانت إصابتهم طفيفة.

وقال رينف، مشغل السكك الحديدية في اسبانيا، ان الحادث وقع بعد ظهر الجمعة في نهاية مسار في محطة الكالا دي هيناريس على بعد حوالى 40 كيلومترا شرق العاصمة الاسبانية.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن الحادث وقع عندما اصطدم قطار قادم من الضواحي، بحاجز حول المحطة عند نهاية خطوط السكك الحديدية، مشيرة إلى أن سرعة القطار كانت لحظة الحادث منخفضة، ويجرى تحقيق في أسباب الحادث.