إصابة 12 شخصاً على الأقل في اصطدام قطارين في النمسا

أصيب 12 شخصاً على الأقل عندما اصطدم قطاران اليوم الجمعة بالقرب من العاصمة فينيا.

وأوضح المتحدث باسم خدمة الإطفاء فرانز ريسبرجر لوكالة الأنباء النمساوية أن القطاران اصطدما عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي بالقرب من محطة في كريتزندورف، شمال العاصمة.

وحسب السلطات المحلية نقل شخص واحد أصيب على مستوى رأسه إلى المستشفى بطائرة مروحية لكنه كان واعيا.

وقال وزير البنية التحتية نوربيرت هوفير"نعتقد أن سبب الحادث خطأ بشري ولا نتوقع أنه ناجم عن خطأ تقني. لكن هذا سيخضع للتحقيق في الأيام المقبلة".

وقد ذكرت وكالة أنباء "أيه بي إف" العامة أن عدد المصابين يتراح ما بين 15 و20 شخصاً، هذا ولم يتضح بعد سبب الحادث.