ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده أنفقت 7 تريليونات دولار في الشرق الأوسط، معتبراً أن ذلك هو تصرف أحمق، وذلك في إشارة إلى المعونات التي تقدمها واشنطن لدول في الشرق الأوسط.

وقال ترامب في تغريدة نشرها على موقع "تويتر": "بعد أن أنفقنا حماقة 7 تريليونات دولار في الشرق الأوسط، حان الوقت للبدء بإعادة بناء بلدنا".

وأضاف في تغريدته مغازلاً الديمقراطيين: في مرحلة ما، ولصالح البلاد، أتوقع أننا سنبدأ العمل مع الديمقراطيين بطريقة الحزبين. البنية التحتية ستكون مكانا مثاليا للبدء".

الجدير بالذكر أن ترامب كان أعلن في السعودية أواخر أيار/مايو الماضي عن عقد اتفاقيات قيمتها 400 مليار دولار بين بلاده والمملكة السعودية، أبرزها مبيعات دفاعية للسعودية بقيمة 110 مليار دولار. وقال حينها: "وقعنا اتفاقيات تاريخية مع المملكة تستثمر ما يقرب من 400 مليار دولار في بلدينا وتخلق آلافاً من فرص العمل في أمريكا والسعودية".