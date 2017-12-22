خفر السواحل ينقذ سلحفاة مكبلة بـ 800 كغ من الكوكايين

كثرت التقارير المحذرة من التأثيرات السلبية للنفايات التي يلقيها البشر في المحيطات والبحار على البيئة والكائناتِ البحرية.

ولاتقتصر نفايات الإنسان الملقية في البحر على البلاستيك والمواد غير القابلة للتحلل، بل قد تكون مواد باهظة الثمن بحسب مالاحظ خفر السواحل في الولايات المتحدة الأمريكية.

فقد تبين للبحارة الأميركيين أن الكائنات الحية قد تقع أحيانا في شَرك عُلب المواد المخدرة التي يرميها المهربون في عرض البحر لتبرئة أنفسهم عندما تداهمهم سلطات مكافحة المخدرات.

سلطات خفر السواحل في الولايات المتحدة نشرت صورا لعملية تمت في 19 من كانون الأول/ ديسمبر لإنقاذ سلحفاة بحرية عالقة بحبالٍ متشابكة كانت تربط علبا لمواد مخدرة عائمة وسط البحر.

واتضح بعد الفحص أن كميات الكوكايين الطافية كانت تزن 800 كيلوغرام، وقُدرت قيمتها بنحو 45 مليون يورو (53 دولار أميركي).

طاقم خفر السواحل عمد إلى قطع الحبال التي تشابكت بها أطراف السلحفاة، وما إن فُك وثاقها حتى عادت تسعى بحرية في البحر.

في المقابل تم إلقاء القبض على 24 شخصا من مهربي المخدرات خلال هذه الحملة.