قتل شابان فلسطينيان الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال مواجهات اندلعت بين متظاهرين وقوات الجيش الإسرائيلي بعد صلاة الجمعة على حدود القطاع، بحسب ما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة.

وقال القدرة في بيان "استشهد الشاب زكريا الكفارنة (24 عاماً) بطلق ناري أصابه مباشرة في الصدر شرق جباليا" بشمال القطاع حيث دارت مواجهات بين الجنود الإسرائيليين ومئات المتظاهرين الفلسطينيين تنديدا بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس.

وأضاف القدرة بأن الشاب "محمد نبيل محيسن (29 عاما) وهو من سكان حي الشجاعية أصيب برصاصة في القلب" قرب نقطة نحال عوز العسكرية الإسرائيلية شرق مدينة غزة. ليعلن في وقت لاحق عن وفاته.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين اثنين قتلا برصاص القوات الإسرائيلية في مواجهة بجنوب قطاع غزة، وأصيب 40 نصفهم بالذخيرة الحية والباقون بالرصاص المطاطي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن نحو ألفي فلسطيني واجهوا القوات عند الحدود مع القطاع. وأضاف أن الحشد ألقى الحجارة ودفع إطارات مشتعلة نحو الجنود الذين ردوا بإجراءات "لفض الشغب" وأطلقوا "أعيرة حية بشكل انتقائي صوب المحرضين الرئيسيين".

إصابات في الضفة الغربية

كما الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد أنه تعامل في الضفة الغربية مع عشرات الإصابات معظمها بالرصاص المطاطي وبعضها بالرصاص الحي، خلال مواجهات بين متظاهرين والجيش الإسرائيلي عقب صلاة الجمعة.

وتظاهر آلاف الفلسطينيين في مناطق مختلفة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة الجمعة، غداة تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس لصالح قرار يرفض اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتوجه المئات منهم إلى المناطق الحدودية وأشعلوا إطارات السيارات ورشقوا الجنود الإسرائيليين بالحجارة. وذكر مصدر أمني أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع نحو المتظاهرين.

وردد المحتجون هتافات تصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أحمق وجبان، وكان أحد المصابين يرتدي زي بابا نويل.

ويتظاهر الفلسطينيون يوميا منذ إعلان ترامب بشأن القدس. وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس قرارا يدعو الولايات المتحدة إلى سحب اعترافها يوم السادس من ديسمبر كانون الأول بالقدس عاصمة لإسرائيل.

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