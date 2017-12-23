مقتل 13 شخصا في حادث مروري بمصر بعد 3 أيام من حادث مماثل

قالت وزارة الصحة المصرية ومصادر أمنية إن 13 شخصا لقوا مصرعهم يوم السبت في حادث تصادم حافلة صغيرة وشاحنة على طريق صحراوي سريع بمحافظة بني سويف جنوبي القاهرة بعد ثلاثة أيام من وقوع حادث مماثل.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن ثمانية آخرين أصيبوا بكسور أو اشتباه بارتجاج في المخ.

ورجحت المصادر الأمنية أن تكون الشبورة الكثيفة سبب الحادث وقالت إن الحافلة كانت في الطريق من إحدى مدن المحافظة إلى القاهرة.

وكان 13 شخصا قد لقوا حتفهم يوم الأربعاء وأصيب ثلاثة آخرون في تصادم حافلة صغيرة وشاحنة على نفس الطريق بالمحافظة ذاتها.

وتتكرر حوادث السيارات في مصر بسبب رعونة القيادة وسوء حالة بعض الطرق والسيارات.