شاهد: حريق في حديقة حيوان لندن

أسفر نشوب حريق في حديقة حيوان لندن في وقت مبكر من صباح السبت عن نفوق حيوان من فصيلة خنزير الأرض، وهي من آكلات النمل، وفقدان أربعة سراقيط وإغلاق المتنزه الذي يعد مقصدا سياحيا مشهورا لحين إشعار آخر فيما يقيم الموظفون الأضرار الناجمة عن الحريق.

وقالت فرقة الإطفاء في لندن إن الحريق اندلع بعد السادسة بتوقيت جرينتش بقليل في قسم (أنيمال أدفنتشر) قبل أن يمتد إلى مقهى ومتجر بالحديقة مجاورين للمنطقة التي يتاح للزوار فيها التعامل مع الحيوانات وإطعامها.

واستغرقت مهمة السيطرة على الحريق ثلاث ساعات وتطلبت مشاركة أكثر من 70 رجل إطفاء فيما نقل حراس الحديقة في ريجنتس بارك بوسط العاصمة البريطانية بقية الحيوانات إلى مكان آمن. واحتاج بعض الموظفين إلى تلقي علاج من استنشاق الدخان ومن الصدمة.

وكتبت فرقة الإطفاء على تويتر تقول "الحريق الذي نشب في حديقة حيوان لندن تحت السيطرة الآن لكن الفرق ستظل في المكان طوال اليوم لإخماد الحريق الذي نشب في مقهى ومتجر".

وجرى إرسال عشر عربات إطفاء إلى الحديقة الواقعة في متنزه ريجنتس بارك بوسط لندن. وقالت فرقة الإطفاء في وقت سابق إن النيران اشتعلت في نحو ثلاثة أرباع مقهى (أدفينتشر) ومتجر للهدايا.

وحديقة حيوان لندن هي أقدم حديقة حيوان علمية الطابع في العالم ويرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1826 وتؤوي 20 ألفا و166 حيوانا وفقا لتقرير الجرد الخاص بها لعام 2017.