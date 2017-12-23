وزارات فرنسية توظف القطط

قالت وسائل إعلام فرنسية أن المقرات الرسمية للوزارات والإدارات العمومية لجأت لتربية القطط لمجابهة غزو الجرذان والفئران. وكشفت محطة فرانس إنفو عن "توظيف" القطط في وزارة الداخلية الواقعة بساحة بوفو بباريس للتصدي لهذا لـ "هجوم القوارض".

وأضافت الإذاعة بأن الوزارة المكلّفة بالعلاقة مع البرلمان، ووزارة الخارجية "كي دورسيه" لجأتا لنفس الطريقة للتخلص من هذا الضيف غير الديبلوماسي الذي يحتل أروقة هذه المباني الفخمة.

طرق كثيرة لجأ لها العاملون في الوزارات والإدارات الرسمية لطرد هذا الحيوان غير المرغوب فيه من مقراتهم، حيث قامت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الداخلية جاكلين غورو بوضع أفخاخ القوارض في شقتها التي تعلو المكتب الذي تشغله في وزارة الداخلية.

أما وزارة الخارجية، فنصبت مصائد في المكاتب والقاعات بالإضافة إلى لجوئها إلى تربية زوجاً من القطط أطلق عليهما تسمية نومي ونوي، نسبة لأول ملك لمنطقة بريتاني في فرنسا من حيث ينحدر وزير الخارجية جان إيف لودريان.