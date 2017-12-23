مسؤول مصري يكشف عن تاريخ استلام الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات النقدية يوم السبت إن مصر ستحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي وقيمتها مليارا دولار في يونيو حزيران أو يوليو تموز.

وأضاف كوجك في تصريحات لرويترز أن وفدا من صندوق النقد سيزور مصر في مايو أيار لإجراء مراجعة جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

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وبهذا سيصل المبلغ الإجمالي الذي ستكون مصر قد حصلت عليه من الصندوق إلى ثمانية مليارات دولار.

وكان الصندوق قد وافق على الشريحة الثالثة من القرض وقيمتها مليارا دولار أيضا الأسبوع الماضي.

واتفقت مصر مع صندوق النقد في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي على برنامج القرض الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات والمرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.

وتهدف تلك الإصلاحات إلى المساعدة في تنشيط اقتصاد تضرر بشدة من نقص العملة الأجنبية وتقلص الاستثمارات بسبب الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011.