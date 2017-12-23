"هافن" كلب حراسة إلكتروني

يعمل إدوارد سنودن مع مؤسسة حرية الصحافة على تطوير تطبيق للأجهزة التي تعتمد نظام أندرويد، هذا التطبيق الذي يدعى "هافن" يمكنه أن يحول هاتفك الذكي إلى نظام مراقبة أمني وحارس خاص لك.

وأوضح سنودن: "تخيل فيما لو كان لديك كلب حراسة يمكنك أخذه معك إلى أي مكان وتركه في الغرفة عندما لا تكون موجودًا فيها. الفكرة الأساسية هي التأكد من أن المكان من حولك آمن ويمكنك الوثوق به".

لاستخدام تطبيق هافن، يترتب عليك وضع هاتفك الذي يعتمد نظام تشغيل أندرويد والذي قمت بتحميل التطبيق عليه، في المكان الذي تود أن تكون فيه آمنا، في غرفة نومك أو في المكتب أو في أي مكان تعتقد أن هنالك من يتعقبك أو يحاول التجسس فيه عليك.

التطبيق يعمل، باستخدام لاقط الصوت أو الميكروفون الخاص بالهاتف، على مراقبة وتسجيل الصوت عندما يشعر بوجوده، ويشغل الكاميرا لالتقاط الفيديو للمتطفل.

ويستخدم مكوّن موجود في الهاتف لرصد أي حركة للجهاز نفسه. ويعتمد التطبيق أيضا، على حساس الضوء المحيط الموجود في الهاتف، لرصد أي اختلاف في الإضاءة المحيطة.

ويسخر مراقب الطاقة للبحث فيما إذا تم وصله بمصدر طاقة للشحن أو إزالته من الشاحن. ومن ثم سيقوم التطبيق أوتوماتيكيًا بعدها بإرسال إشعارات إلى هاتفك الأساسي في أي من الحالات المذكورة.