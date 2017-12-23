حالة ذعر كبيرة أصيب بها سكان ولاية كاليفورنيا حين شاهدوا جسما غريبا يحلق في السماء. البعض منهم اعتقد ان الأمر يتعلق بصاروخ نووي أطلقته كوريا الشمالية على الولايات المتحدة الامريكية بعد شهور من التهديدات المتبادلة، فيما ظن البعض الآخر ان فرضية المخلوقات الفضائية الغريبة قد تأكدت.

غير ان الحقيقة كانت غير ذلك أن الأمر تعلق بصاروخ #فالكون 9 الذي أطلقته شركة سبيس إكس الأمريكية. الصاروخ كان محملا بعشرة أقمار صناعية مخصصة للاتصالات اللاسلكية وتعد عملية الإطلاق هذه الـ 18 خلال العام 2017.

وقالت وسائل الإعلام الامريكية ان شركة سبيس إكس حققت رقما قياسيا من حيث عدد عملية إطلاق الصواريخ نحو الفضاء. وكانت نفس الشركة قد فشلت أربع مرات في إرسال صاروخ فالكون 9 نحو الفضاء.

وشهدت عملية الإطلاق هذه نجاحا كبيرا حيث تم نشر الأقمار الصناعية الـ 10 في المدار بعد أزيد من ساعة و12 دقيقة من عملية الإطلاق.

وتدخل هذه العملية في إطار عقد وقعته الشركة الأمريكية لنشر 75 قمرا صناعيا خاصا بشركة إيريديوم كومينكايشن.