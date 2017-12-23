ذكرت وسائل إعلام سعودية أن وزارة الثقافة والإعلام، أبلغت قناة "mbc"، بضرورة استمرار إيقاف المذيعة علا فارس، والتي عادت إلى عملها، بعد مدة إيقافها استمرت لاسبوعين، على خلفية تغريدات بشان قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

القرار الجديد جاء بعد حملة شعبية قادها نشطاء على "تويتر" في أعقاب ظهور المذيعة الاردنية مجددا أمس على الشاشة. وطالب المغردون السعوديون بإبعاد علا فارس، متساءلين عن ما إذا انتهت عملية إيقافها الأولى؟ مع تبرير عودتها على شاشة MBC

كما تساءل بعض المتابعين عن سبب عودتها للقناة بالتزامن مع الذكرى الثالثة لبيعة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكانت المذيعة قد نشرت على حسابها على إنستغرام، قبل يوم واحد، فيديو لها أثناء عودتها لاستوديو برنامج "MBC في إسبوع"، معلقة بالقول: "مساء الخير.. لا أكثر ولا أقل".

مساء الخير...لا اكثر ولا اقل A post shared by Lola (@olaalfares) on Dec 22, 2017 at 5:17am PST

وكانت المذيعة قد سبق وأوقفت عن العمل لمدة أسبوعين، على خلفية تغريدات لها على "تويتر" قامت من خلالها بإسقاطات لإعلان ترامب "القدس عاصمة لإسرائيل"، قبل أن تتراجع وتحذفها لتقول إنها فسرت بشكل خاطئ.

وكتبت منشورا على إنستغرام ترد فيه على الضجة التي أثيرت حول تغريدتها، مؤكدةً انزعاجها مما أثير حولها، ومعرفتها بالذين يقفون وراء الحملة ضدها، مشيرة إلى أنها لا تخجل من الاعتذار لكن ليس هناك ما يستدعي ذلك.

وذكرت أن حديثها في التغريدة عن "زيارته لنا" قصدت بها زيارة ترامب لحائط المبكى في القدس، وليس ما فسره المتابعون أنها تقصد زيارة ترامب للسعودية.

أما حول الحديث عن استخدام إيحاء جنسي بكلمة "هلا بالخميس"، فأوضحت أنها أغنية لمطرب سوري يرددها كل العرب، وختلصت: "فضلت الصمت واكتفيت بتعديل بسيط مراهنة على العقلاء واختصاراً للمتصيدين والكارهين لكنهم كانوا أسرع خاصة.. شخصيات أرادت تنظيف أسمائها عند بعض الشعوب في حملة تبطن عكس ما تظهر".

وقد اعتبرت المذيعة أن الثورات العربية كانت إشغالا عن القضية العظمى وهي "القدس".