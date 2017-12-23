سعد لمجرد أمام العدالة الفرنسية في قضية جديدة

من جديد يمثل الفنان المغربي سعد لمجرد امام القضاء الفرنسي في قضية تجارية رفعتها ضده شركة "كايرو باي نايت" التي برمجت الحفل الذي كان من المقرر ان يحييه سعد لمجرد بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول والغي بسبب اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة.

فسحب ما ذكرت الشركة فان الفنان المغربي رفض تسديد مصاريفها ودفع الغرامات التي تطبق في مثل هذه الظروف ما أدى بها إلى الإفلاس.

فبتاريخ الـ 27 أكتوبر/ تشرين الأول، أصدر قاض محكمة نانتير بباريس أمرا قضائيا أولا، يقضي بمصادرة أموال شركة صاسيم التي تتكفل بحقوق سعد لمجرد لصالح شركة "كايرو باي نايت" التي قدرت مصاريفها بحوالي 83556 يورو لبرمجتها حفلا فنيا لسعد لمجرد بقصر المؤتمرات بباريس، الغي فيما بعد.

كما أصدرت محكمة باريس أمرا قضائيا ثانيا بتاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني يسمح لنفس الشركة "كايرو باي نايت" بالحصول على مبلغ 280 ألف يورو من سعد لمجرد.

وقالت إلهام بوزيد مسيرة كايرو باي نايت في تصريحات لوسائل الإعلام إنه لم يصلها أي رد من محيط الفنان المغربي مضيفة أنهم يرفضون دفع هذه المستحقات وانهم لا يريدون التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه الأزمة.

وأوضحت ذات المتحدثة أن العدالة اخذت بعين الاعتبار خسائر الشركة التي توقفت عن النشاط منذ ذلك التاريخ بسبب عدم اتفاقاتها الكبيرة على حفل سعد لمجرد الملغى.

وفي هذا الإطار كشفت إلهام بوزيد ان سعد لمجرد كان قد قبض نصف أتعابه المتفق عليها في العقد والمقدرة ما بين 52 و60 ألف يورو من شركة "كايرو باي نايت"، على ان يقبض النصف المتبقي بعد نهاية الحفل. وأضافت بوزيد ان سعد لمجرد اعترف للشركة المنظمة للحفل بأن شركة التأمينات رفضت هذه المصاريف وتسديد هذه المبالغ لأن العقد لا يتضمن تأمين القضايا الجنائية للفنان المغربي.

مسيرة شركة كايرو باي نايت أكدت انها ستستمر في متابعة سعد لمجرد في حال استمراره ومحيطه بالتنصل من المسؤولية وعدم دفع ما عليهم مشيرة إلى انها ستقوم برفع قضية جديدة في محكمة الجنايات من اجل استرجاع حقوقها.

وعن تفاصيل تنظيم الحفل قالت إلهام بوزيد في تصريحات إعلامية انها كانت جد متحمسة لتنظيم هذا الحفل خاصة وأنها من أصول مغربية تماما كسعد لمجرد وان تنظيم هذا الحفل كان يشرفها لأنها تمكنت من حجز الفنان المغربي الذي بلغ شهرة عالمية للغناء في باريس أمام معجبيه.