فيما احتدم الجدل بين المواطنين البريطانيين والإسكتلنديين حول مسألة لون جواز السفر بعد "بريكست"، أعلنت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أنه ستتم العودة إلى اللون الأزرق القديم، لحسم قضية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي تماما.

مسألة عودة لون جواز السفر البريطاني إلى الأزرق الداكن غدت أحد أهم مطالب أنصار "بريكست".

لكن بما أنه تم اعتماد اللون الأحمر القاني للجواز مع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قد لا يذكر أنصار بريكست اللون السابق تماما.

وذكرت ماي في تغريدة لها على "تويتر" أن: "جواز السفر البريطاني هو تعبير عن استقلالنا وسيادتنا، يرمز إلى فخرنا بمواطنتنا كشعب عظيم. لذا أعلن أننا سنعود إلى لون الجواز الأزرق بعد مغادرتنا الاتحاد الأوروبي عام 2019."

وقال وزير الدولة لشؤون الهجرة براندون لويس "إن مغادرة الاتحاد الأوروبى يعطينا فرصة فريدة لاستعادة هويتنا الوطنية"، ووعد بأن جواز السفر الجديد سيكون "إحدى الوثائق الأكثر أمانا في العالم، مع سلسلة من التدابير الجديدة لحمايته من الغش والتزوير ".

من الجانب الإسكتلندي، سخرت رئيسة الوزراء المؤيدة للانفصال نيكولا ستورجيون من الزخم القومي.

وذكرت "أن الحركة المفتوحة والشاملة والمدنية والدولية لاستقلال اسكتلندا التى أشعر بالفخر بالمشاركة فيها هى تماما عكس هذا الهوس الرجعى، الضيق لصالح جواز سفر أزرق".

وردا على رسالتها، اقترح أحد المغردين اختيار لون جواز السفر الجديد من بين مختلف الاشكال، التي تمثل رمز الدولة الأسكتلندية.

نماذج الجوازات الجديدة التي ستصدر عام 2019، تبدو أنها ستكون زرقاء، لكنه تمت الإشارة إلى أن لون الجواز الذي أصدر عام 1988 يبدو أنه أزرق داكن قريب من الأسود.

أكدت وزارة الداخلية البريطانية أن جوازات السفر الجديدة "قد لا تبدو على الفور مثل جواز السفر القديم الذى يتذكره الناس لان لونه أصبح أكثر قتامة".