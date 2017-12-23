عجوزان ينقلان الماريخوانا كهدايا عائلية

قالت شرطة نبراسكا إن رجال الأمن احتجزوا زوجين مسنين بحوزتهما 60 رطلا من الماريخوانا في شاحنة. وأضافت الشرطة أن الزوجين زعما أنهما كانا يعتزمان توزيع الماريجوانا على أفراد العائلة كهدايا بمناسبة عيد الميلاد.

وذكر مكتب رئيس شرطة يورك كاونتي في بيان صحفي أنه جرى توجيه تهمة حيازة الماريجوانا بقصد توزيعها لباتريك جيرون (83 عاما) وزوجته باربرا (80 عاما)، وهما من بلدة كليرليك أوكس بولاية كاليفورنيا، بعدما اشتمت الشرطة رائحة نفاذة تنبعث من السيارة عند حاجز مروري يوم الثلاثاء.

وقننت عدة ولايات أمريكية تعاطي الماريخوانا لكن نبراسكا ليست من بينها.

ولم يرد الزوجان على طلب للتعقيب يوم السبت.

وأقر باتريك جيرون بحيازة المخدر داخل السيارة بعد تفتيشها أثناء التوقف. وقالت الشرطة إنها عثرت على الكمية التي تقدر قيمتها بأكثر من 300 ألف دولار.

وقالت الشرطة إنها احتجزت باتريك جيرون في يورك كاونتي يوم الثلاثاء قبل أن تفرج عنه بكفالة لم يتم الكشف عن قيمتها وإن زوجته تلقت فقط أمرا بالمثول أمام القضاء.