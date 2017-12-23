ترامب مشيدا بالعقوبات على كوريا الشمالية: العالم يريد السلام لا الموت

أشاد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بموافقة اعضاء مجلس الامن بالإجماع على قرار مجلس الأمن الدولي تشديد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وغرد الرئيس الامريكي على حسابه على موقع "تويتر" قائلا: صوت أعضاء مجلس الامن ال15 لصالح عقوبات جديدة على كوريا الشمالية. العالم يريد السلام وليس الموت."

وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة، ردا على أحدث تجارب بيونغ يانغ للصواريخ الباليستية العابرة للقارات..

ويستهدف القرار حظر نحو 90 في المئة من صادرات المنتجات البترولية إلى كوريا الشمالية بوضع سقف لها هو 500 ألف برميل سنويا إضافة إلى إعادة الكوريين الشماليين العاملين بالخارج إلى بلدهم خلال 24 شهرا بدلا من 12 شهرا كما شمل الاقتراح في الأصل فيما وصفه دبلوماسيون بأنه تعديل في اللحظة الأخيرة.

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وتضع مسودة القرار التي أعدتها الولايات المتحدة سقفا لواردات النفط الخام لكوريا الشمالية عند أربعة ملايين برميل سنويا. وتطالب الولايات المتحدة الحكومة الصينية بالحد من صادرتها النفطية إلى جارتها وحليفتها.

وقال سفير اليابان بالأمم المتحدة إن جميع الأعضاء الخمسة عشر وافقوا على القرار. وترأس اليابان مجلس الأمن في الشهر الجاري.

كانت كوريا الشمالية أعلنت في 29 نوفمبر تشرين الثاني أنها أجرت بنجاح تجربة صاروخ باليستي جديد عابر للقارات في "تقدم كبير" يضع البر الرئيسي الأمريكي في مرمى أسلحتها النووية.