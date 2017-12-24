شاهد صمود الفتاة الفلسطينية عهد التميمي في وجه العسف الإسرائيلي

المحكمة الإسرائيلية ترفض طلبا بالإفراج عن الفتاة الفلسطينية ذات 16 ربيعا، عهد التميمي، الموقوفة في السجون الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل عهدفجر يوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول الحالي، من بيتها غربي رام الله في الضفة الغربية، كم اعتقل والدتها أيضا بتهمة "الاعتداء على جنود إسرائيليين وطردهم من أمام بيت العائلة"، كما اعتقلت ابنة عمها نور التميمي في اليوم التالي.

ويظهر الفيديو المرفق عهد وهي داخل المحكمة ويداها مكبلتان وقدماها مقيدتان وتبدو عليها علامات الإرهاق، فيما لم تسمح السلطات الإسرائيلية لمحاميتها بالتكلم معها.

ومن المقرر أن تعقد جلسة لمحاكمة "عهد" ووالدتها "ناريمان" وابنة عمها "نور"، يوم غد الاثنين، في محكمة "عوفر".

عهد اشتكت من رفض سلطات الاحتلال إدخال ملابس لها منذ اعتقالها، في ظل الأجواء الباردة التي تشهدها المنطقة.

وأشعل اعتقال عهد موجة تضامن واسعة معها على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشرت وسوم داعمة لها باللغتين العربية والإنكليزية.