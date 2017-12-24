العالم
""حين لا تزال المرأة في بعض البلدان الإفريقية تنجب ما بين سبعة وثمانية أطفال يمكنك أن تقرر إنفاق مليارات اليورو ولن تحقق أي استقرار""
إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي/ يوليو 2017
""الأتراك سرقوا أغلب مخطوطات المكتبة المحمودية في المدينة، فهؤلاء أجداد اردوغان وتاريخهم مع المسلمين العرب"."
عبد الله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية الإماراتي
""ارغب بترحيل الأشخاص الذين لا يحملون وثائق إقامة بشكل صارم ""
إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي
" "علقوني ويدي إلى الخلف، قدمي لا تلمس الأرض، شعرت بألم لا يطاق. وضع المسدس في فمي وطلب مني أن اردد الشهادة، الأمر استغرق 15 دقيقة"."
يزن عوض
معتقل سوري سابق
""فرنسا ستعترف بدولة فلسطينية في الوقت المناسب وليس تحت ضغط""
إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي
""الجمهورية الكاتالونية انتصرت على الدولة الإسبانية""
كارلس بوجدمون
زعيم إقليم كاتالونيا
"الرسالة الأولى التي نريد أرسالها إلى القتلة والمجرمين في سوريا وفي العالم باسره هي: لقد انتهى زمن الإفلات من العقاب. لا يسمح بالإفلات من العقاب في أي وقت وفي أي مكان، احذروا: ا�"
أنور البني
محامي حقوق الإنسان
"إنهم يأخذون مئات الملايين من الدولارات وربما مليارات الدولارات ثم يصوتون ضدنا. حسنا، سنراقب هذا التصويت. دعوهم يصوتوا ضدنا. سنوفر كثيرا ولا نعبأ بذلك"
دونالد ترامب
الرئيس الأميركي
الصين
الصين تغلق أكثر من 13 ألف موقع إلكتروني منذ مطلع عام 2015
إغلاق أكثر من 13 ألف موقع إلكتروني في الصين منذ 2015
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