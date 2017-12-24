دعا مستشار النمسا الجديد زيباستيان كورتس إلى وضع نهاية للمحاولات "الفاشلة" لتطبيق نظام حصص لتوزيع طالبي اللجوء على دول الاتحاد الأوروبي وحث على بذل جهود جديدة لمساعدة اللاجئين في أوطانهم.

وشغل كورتس سابقا منصب وزير الخارجية وهو يحكم الآن في ائتلاف مع مع حزب الحرية اليميني المتطرف. وعندما كان كورتس وزيرا للخارجية كان من المنتقدين بشدة لقرار المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بفتح حدود ألمانيا أمام أكثر من مليون مهاجر في 2015.

وبعد أن أصبح مستشارا للنمسا الأسبوع الماضي انضم لدول مثل المجر وجمهورية التشيك في الاعتراض على مقترحات تدعمها ألمانيا لتوزيع طالبي اللجوء على دول الاتحاد الأوروبي.

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وقال كورتس لصحيفة فيلت ام سونتاج الألمانية إن "إجبار الدول على قبول لاجئين غير مجد لأوروبا. هذا النقاش غير منطقي."

وقال إن "المهاجرين الذين يتوجهون لأوروبا لا يريدون الذهاب إلى بلغاريا أو المجر. فهم يريدون الذهاب إلى ألمانيا أو النمسا أو السويد".

وبدلا من التوسع فيما وصفه بسياسة "فاشلة" دعا كورتس الاتحاد الأوروبي إلى دعم "الجهود الرامية إلى مساعدة المهاجرين في بلادهم أو في الدول المجاورة، ربما عسكريا".

وقال "لو كان ذلك غير ممكن فيتعين مساعدتهم حينئذ في مناطق آمنة في القارة التي ينتمون إليها.

"يجب على الاتحاد الأوروبي دعم ذلك ربما حتى تنظيم ذلك ودعمه عسكريا".

ولم يتضح من مقتطفات المقابلة التي نشرتها الصحيفة نوع الدعم العسكري الذي يتصوره كورتس.