عشية ليلة الميلاد، يتلقى تاجر مخدرات في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن، العقوبة من السماء، حين شغلته فرحة أرباح تجارة العيد، فقفز إلى سيارة أجرة وفي حوزته ألف سيجارة محشوة بالمخدرات، لكن لسوء حظه اتضح أن السيارة ليست سوى سيارة شرطة.
وذكرت الشرطة الدنماركية أن الرجل كان يتعجل الوصول إلى منزله حين ارتكب هذا الخطأ الغريب.
وحدث الخطأ في ضاحية كريستيانا، المعروفة بأنها مركز لتجارة المخدرات، واشتهرت في السبعينيات بأنها كانت مركزا للهيبز.
وأوضحت الشرطة أن الشخص المشار إليه قد يواجه عقوبة السجن، بشأن تناول وحيازة والاتجار بالمخدرات.
يذكر أن الشرطة قامت بعدت عمليات دهم في حي كريستيانيا خلال الأشهر الأخيرة، استهدفت بشكل أساس تجار المخدرات.