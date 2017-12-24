ذكرت غرفة المزادات الأمريكية أنها تنوي طرح إحدى سيارات هتلر "ماجستيك"، التي كانت تستخدم خلال الاستعراضات في ألمانيا النازية، للبيع في المزاد الشهر المقبل. سيارة مرسيدس-بنز الجبارة (مرسيدس-بنز 770 ك، نموذج عام 1939)، التي خضعت للترميم الكامل، قد يصل ثمنها إلى 7 ملايين دولار.

المنظمون وأصحاب المزادات العالمية التي تتخذ مقرا لها في آريزونا، أشاروا إلى أنها أكثر السيارات من حيث الأهمية التاريخية تطرح للبيع، وقد أصدروا ملفا من 54 صفحة يحتوي على الوثائق التي تثبت أن "سوبر مرسيدس" تم تصنيعها بطلب من الفوهرر خلال الحرب العالمية الثانية.

لم تضع غرفة المزادات القيمة المحتملة للسيارة، لكن شبكة الأخبار الأمريكية "فوكس نيوز" تقييما لأحد الخبراء، لم تفصح عن هويته، يقول إن قيمة السيارة قد تتراوح بين 5 – 7 ملايين دولار.

هذه السيارة هي إحدى خمس سيارات "أوفن تورنفاغن" الناجية، التي تم عرضها في عدة معارض ومتاحف حول العالم كما في مجموعات شخصية خاصة.

أصحاب المزادات العالمية يشيرون إلى أن السيارة هي "مصنوعة وفق طلبات الفوهرر وضابط "إس إس" إريش كيمبكا، الذي خدم كسائقه الخاص الرئيس منذ عام 1934"، وستطرح السيارة في المزاد يوم 17 كانون الثاني/يناير المقبل.

الملف المرفق بالسيارة يحتوي على رسائل تصف كيف تمت مصادرة السيارة بعد انتهاء الحرب واستخدامها من قبل الشرطة العسكرية الأمريكية في لو هافر في فرنسا.

ثم تم نقل المرسيدس عبر القناة المائية إلى إلى مدينة آنتفرب في بلجيكا. حيث تم شراؤها في نهاية المطاف من قبل تاجر خردة، الذي أصلحها وشحنها إلى الولايات المتحدة، حيث تداولها خمسة مالكين آخرين، وفقا للملف.

في معرض الدفاع عن المزاد على سيارة كان يملكها شخص صاحب أسوأ سمعة بين قتلة البشر عبر التاريخ، أوضحت غرفة المزادات أنها ستتبرع بـ 10% من ثمن البيع لتعليم الناس كيف ولماذا حدث "الهولوكوست"؟ وكيف يمكن منع مثل هذه الأعمال الوحشية؟