تسلم ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز رسالة من ملك المغرب محمد السادس، وذلك خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد في الرياض يوم الأحد.
وأفادت وكالة النباء السعودية أن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تسلم رسالة من أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة العربية السعودية".
وأوضحت واس أن الرسالة "سلمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، خلال استقباله لهما في الرياض اليوم"، مشيرة إلى أن الوزيرين نقلا للملك سلمان تحيات الملك محمد السادس.
وقد حضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبد الرحمن العيسى، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.