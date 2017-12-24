"الرسالة الأولى التي نريد أرسالها إلى القتلة والمجرمين في سوريا وفي العالم باسره هي: لقد انتهى زمن الإفلات من العقاب. لا يسمح بالإفلات من العقاب في أي وقت وفي أي مكان، احذروا: ا�"

أنور البني محامي حقوق الإنسان