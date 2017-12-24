ماكرون يريد ان تختار المرأة الإفريقية زوجها وعدد اطفالها

أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من العاصمة النيجيرية نيامي الجدل حول مستقبل المرأة الإفريقية بقوله انه يريد أن تختار المرأة الإفريقية الزوج المناسب لها وعدد الأطفال الذين نريد إنجابهم. واكد ماكرون خلال الزيارة التي قام بها إلى النيجر أن بلاده ستقف إلى جانب الحكومة النيجيرية لدعم حقوق المرأة وتحريرها من القيود التي تكبلها منذ سنين وذلك في إطار برنامج المساعدة الفرنسي الذي رصدت له فرنسا 15 مليون يورو بهدف تعزيز سياسية تمكين الفتيات من متابعة دراستهن.