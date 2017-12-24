أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من العاصمة النيجيرية نيامي الجدل حول مستقبل المرأة الإفريقية بقوله انه يريد أن تختار المرأة الإفريقية الزوج المناسب لها وعدد الأطفال الذين نريد إنجابهم. واكد ماكرون خلال الزيارة التي قام بها إلى النيجر أن بلاده ستقف إلى جانب الحكومة النيجيرية لدعم حقوق المرأة وتحريرها من القيود التي تكبلها منذ سنين وذلك في إطار برنامج المساعدة الفرنسي الذي رصدت له فرنسا 15 مليون يورو بهدف تعزيز سياسية تمكين الفتيات من متابعة دراستهن.
ماكرون يريد ان تختار المرأة الإفريقية زوجها وعدد اطفالها
اكد ماكرون خلال الزيارة التي قام بها على النيجر أن بلاده ستقف إلى جانب الحكومة النيجيرية لدعم حقوق المرأة وتحريرها من القيود التي تكبلها منذ سنين.
ماكرون يريد ان تختار المرأة الإفريقية زوجها وعدد اطفالها
Point of view
"حين لا تزال المرأة في بعض البلدان الإفريقية تنجب ما بين سبعة وثمانية أطفال يمكنك أن تقرر إنفاق مليارات اليورو ولن تحقق أي استقرار"الرئيس الفرنسي/ يوليو 2017
وكان الرئيس الفرنسي قد أثار جدلا كبيرا في تموز/ يوليو المنصرم حين أعلن من مدينة هامبورغ في ألمانيا على هامش اجتماع دول الـ 20 ان المرأة الإفريقية مطالبة بتحديد نسلها بقوله " "عندما لا تزال المرأة في بعض البلدان الإفريقية تنجب ما بين سبعة وثمانية أطفال يمكنك أن تقرر إنفاق مليارات اليورو ولن تحقق أي استقرار"
تصريحات الرئيس الفرنسي هذه أثارت موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في الدول الإفريقية، كما اعتبر الإعلام الفرنسي هذه التصريحات تدخلا صريحا في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية.