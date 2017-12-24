تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يصور فتاة مغربية تعرضت للاعتداء والضرب داخل محل تجاري بمدينة مراكش في المغرب. الاعتداء وقع تحت انظار عمال وزبائن المحل ولم يتحرك أحد لإنقاذ ونجدة الفتاة.

وأظهرت اللقطات المصورة التي التقتها كاميرات المراقبة الموجودة في المحل المعتدي وهو يمسك بالفتاة ويحاول أن اقتيادها خارج المكان، وسط محاولتها للهروب، قبل أن يعتدي عليها الرجل بالضرب.

وفي نهاية المطاف تدخل عدد من الاشخاص ونجحوا في التفاوض مع المعتدي من اجل ان يترك الفتاة.

وحسب وسائل إعلام محلية فان السلطات نجحت في توقيف المعتدي الذي اتضح انه معروف بسوابقه القضائية، كما قامت الشرطة بتوقيف الفتاة التي عرف بعد ذلك أنها اصابت المعتدي في خده بواسطة سلاح أبيض.