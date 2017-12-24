أسترالي يلكم مسلما في مسجد بسبب القدس

قالت وسائل الإعلام الأسترالية أن مواطنا استراليا مجهول الهوية قام بتوجيه لكمة لرجل مسلم كان متواجدا بمسجد عمر بن الخطاب الواقع بالقرب من ولاية أديليد، بعد ان رفض الأخير التعبير عن رأيه من قرار الأمريكي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

وأشارت وسائل الإعلام أن الرجل الأسترالي دخل مسجد عمر الخطاب بعد صلاة العشاء وصادف رجلين فتوجه إليهما وسألهما عن رأيهما بشأن قضية #القدس، فابتعد أحدهما عن السائل وترك المكان فيما رفض الرجل الأخر الذي تلقي اللكمة الرد عن السؤال والتعبير عن رأيه.

وكشفت نفس المصادر عن هوية الرجل الضحية وقالت انه أسترالي اعتنق الإسلام منذ فترة وأضافت ذات المصادر ان الرجل الأسترالي الذي اعتدى على المصلي بدأ بالشتم والصراخ قائلا "يجب أن تعبر على رأيك من هذه القضية" ثم غادر المكان تاركا ضحيته وهو ينزف.

وتنقل رجال الإسعاف إلى المسجد ونقلوا الرجل المصاب إلى المستشفى وقالت شرطة المدينة انها فتحت تحقيقا في القضية وأنها بصدد البحث عن الجاني الذي لم تحدد بعد هويته.

أحداث استهداف المسلمين والمساجد شهدت ارتفاعا كبيرا في المدة الأخيرة حيث يعد هذا الاعتداء الثالث من نوعه على المسجد هذا العام، فقبل شهر واحد تم القاء رأس خنزير مقطوع على المسجد، كما شهد المسجد عمليات رمي القمامة والبيض وكرة البيسبول على نوافذه.