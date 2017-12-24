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النيجر

بالصور: ماكرون يحتفل بعيد ميلاده وأعياد الميلاد مع الجنود في النيجر

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عيد ميلاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصادف احتفالات أعياد الميلاد الدينية واحتفالات نهاية السنة. الرئيس الفرنسي احتفل بهده المناسبات وسط الجنود الفرنسيين المتواجدين في النيجر في إطار عملية برخان.

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بالصور: ماكرون يحتفل بعيد ميلاده وأعياد الميلاد مع الجنود في النيجر

بالصور: ماكرون يحتفل بعيد ميلاده وأعياد الميلاد مع الجنود في النيجر
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قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاحتفال بعيد ميلاده الأربعين بنيامي في النيجر وسط قوات الجيش الفرنسي المتواجدة هناك في إطار عملية برخان.

ويولي ماكرون إهتماما كبيرا بالقوات العسطرية الفرنسية حيث قرر ان تكون اول زيارة له بعد انتخابه رئيسا لفرنسا في مايو/ أيار المنصرم إلى القوات العسكرية الفرنسية المتواجدة في مالي.

شارك ماكرون في عشاء مع القوات الفرنسية في البلاد، وهو تقليد سنوي يقوم به الإيليزي في أعياد الميلاد، حيث يحتفي الرئيس بأعياد الميلاد مع الجنود الفرنسيين المنتشرين عبر العالم.

Emmanuel Macron/ Facebook

وبهذه المناسبة، ولأول مرة، يقوم كبير الطهاة في قصر الإليزيه غييوم غوميز بإعداد "مأدبة عيد الميلاد" في القاعدة العسكرية في نيامي، لسبع مئة مدعو غالبيتهم من العسكريين.

Emmanuel Marcron/ Facebook