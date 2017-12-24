بالصور: ماكرون يحتفل بعيد ميلاده وأعياد الميلاد مع الجنود في النيجر

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاحتفال بعيد ميلاده الأربعين بنيامي في النيجر وسط قوات الجيش الفرنسي المتواجدة هناك في إطار عملية برخان.
ويولي ماكرون إهتماما كبيرا بالقوات العسطرية الفرنسية حيث قرر ان تكون اول زيارة له بعد انتخابه رئيسا لفرنسا في مايو/ أيار المنصرم إلى القوات العسكرية الفرنسية المتواجدة في مالي.
شارك ماكرون في عشاء مع القوات الفرنسية في البلاد، وهو تقليد سنوي يقوم به الإيليزي في أعياد الميلاد، حيث يحتفي الرئيس بأعياد الميلاد مع الجنود الفرنسيين المنتشرين عبر العالم.
وبهذه المناسبة، ولأول مرة، يقوم كبير الطهاة في قصر الإليزيه غييوم غوميز بإعداد "مأدبة عيد الميلاد" في القاعدة العسكرية في نيامي، لسبع مئة مدعو غالبيتهم من العسكريين.