كوريا الشمالية ترد على عقوبات الأمم المتحدة

قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية يوم الأحد في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن أحدث جولة من عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية عمل حربي وهو بمثابة حصار اقتصادي كامل ضد البلاد.

وأضافت الوزارة أن "الولايات المتحدة، التي تشعر برعب شديد إزاء إنجازنا للقضية التاريخية العظيمة المتعلقة باستكمال القوة النووية للدولة، بدأت تتصرف بشكل محموم على نحو أكبر فيما يتعلق بالتحركات الرامية إلى فرض أشد العقوبات والضغوط على الإطلاق على بلدنا.

"سنعزز بشكل أكبر ردعنا النووي للدفاع الذاتي والذي يهدف إلى القضاء بشكل أساسي على التهديدات النووية والابتزاز والتحركات العدائية من جانب الولايات المتحدة من خلال تحقيق التوازن العملي للقوة مع الولايات المتحدة".

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العقوبات المفروضة

وتستهدف العقوبات الأممية الجديدة حظر نحو 90 في المئة من صادرات المنتجات البترولية إلى كوريا الشمالية بوضع سقف لها هو 500 ألف برميل سنويا إضافة إلى إعادة الكوريين الشماليين العاملين بالخارج إلى بلدهم خلال 24 شهرا بدلا من 12 شهرا كما شمل الاقتراح في الأصل فيما وصفه دبلوماسيون بأنه تعديل في اللحظة الأخيرة.

وتضع مسودة القرار التي أعدتها الولايات المتحدة سقفا لواردات النفط الخام لكوريا الشمالية عند أربعة ملايين برميل سنويا. وتطالب الولايات المتحدة الحكومة الصينية بالحد من صادرتها النفطية إلى جارتها وحليفتها.

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إشادة ترامب

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد أشاد بموافقة اعضاء مجلس الامن بالإجماع على قرار مجلس الأمن الدولي تشديد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وغرد الرئيس الامريكي على حسابه على موقع "تويتر" قائلا: صوت أعضاء مجلس الامن ال15 لصالح عقوبات جديدة على كوريا الشمالية. العالم يريد السلام وليس الموت."