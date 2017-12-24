ثركن سيارة دو شوفو سيتروان القديمة والمُزينة بشكل كبير، بين جبال مدينة الشوبك التي تقع على بعد 200 كيلومتر جنوبي العاصمة الأردنية عمان. هذه المركبة العتيقة حولها صاحبها إلى فندق يقول إنه "أصغر فندق في العالم".

محمد الملاحيم ذو الأربعة والستين عاما بدأ مشروعه قبل نحو ست سنوات في أعقاب تقاعده من عمله في الجيش، وقال إنه أراد ابتكار شيء يشجع السائحين على زيارة المنطقة ويزيد الإقبال على زيارة قلعة صليبية فيها بنيت عام 1115، ويوفر مزيدا من الدخل لأُسرته.

ورغم أن الفندق هو غرفة واحدة فقط تجمع نزيلين معا، إلا أن الملاحيم يصر على أن ضيوفه يعيشون تجربة فريدة تعادل الإقامة في فندق خمسة نجوم.

وزين السرير داخل السيارة بوسائد مطرزة من عمل ابنة الملاحيم، إلى جانب ملاءات تلون سقف السيارة وجانبيها إضافة إلى ملصقات تغطي زجاجها الأمامي. وإضافة إلى السرير الدافئ المريح في المركبة يستمتع نزلاء السيارة الفندق بوجبة إفطار أردني تقليدي من إعداد زوجة الملاحيم وبناته.

وتحدثت كاتلين تافت التي أمضت ليلة مع صديقها في الفندق الصغير عن تجربتها قائلة إنها توقعت أن تكون السيارة باردة نوعا ما، لكنها لم تكن كذلك بالمرة فقد كانت دافئة للغاية، مضيفة أنها تلقى اهتماما بالغا وخبرة واسعة يسخرها صاحبها لصالح المسافرين.

وتبلغ تكلفة الإقامة لليلة واحدة في السيارة الفندق مع الإفطار والغداء 40 دينارا أردنيا، أي ما يعادل نحو 56 دولارا، ويحلم الملاحيم أن يوسع هذا المشروع بتوفير مزيد من السيارات القديمة من نفس الطراز وتحويلها لغرف إضافية في فندقه.