مقتل 37 شخصا في حريق شب في مركز تجاري

بعد العاصفة المدارية التي اجتاحت الفلبين واودت بحياة أزيد من مائة شخص، قتل 37 شخصا في حريق شب السبت في وقت متأخر في مركز تجاري يقع بمدينة دافاو في جنوب الفلبين. الحريق أدى كذلك إلى إصابة ستة أشخاص نقلوا إلى مستشفى المدينة.
وقالت حكومة مانيلا إن اغلب الذي قتلوا أثناء الحريق هم من عمال المركز التجاري، حيث كانوا يباشرون عملهم في مكتب الاتصالات.
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الحريق نشب في جناح الأثاث الواقع في الطابق الثالث من المركز التجاري، وقال نائب عمدة بلدية دافاو أن حظوظ العثور على ناجين ضئيلة جدا.
وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الحريق امتد إلى شركات أخرى في الطابق الثالث ولم تعرف بعد أسباب وقوعه.
وفور وقوع الحريق تنقل الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي وابنته سارة رئيسة بلدية المدينة إلى مكان الحادث حيث التقى بعائلات الضحايا.