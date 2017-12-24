تونس تمنع الطائرات الإماراتية من الهبوط في مطاراتها

قالت وزارة النقل التونسية يوم الأحد، إن تونس علقت رحلات شركات الطيران الإماراتية من تونس وإليها.
جاء الإعلان بعد يومين من إشارة مسؤولين بالحكومة التونسية إلى أن الإمارات منعت تونسيات من السفر إليها.
ولم يتم الكشف عن أي سبب لأي من القرارين كما لم يصدر تعليق رسمي من الإمارات.
وكانت وسائل إعلام تونسية ذكرت أن الدولة التونسية قررت منع كل الطائرات الإماراتية من دخول المطارات التونسية.
وحسب موقع نسمة، جاء في بلاغ لوزارة النقل :''قررت وزارة النقل تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية الى تونس الى حين تمكن الشركة من ايجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية'' وذلك في إطار الرد على منع شركات الطيران الإماراتية التونسيات من السفر على متن طائراتها.