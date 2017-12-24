بررت حكومة الإمارات على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش الأحد قرار منعها صعود مسافرات تونسيات على متن الرحلات المتوجهة إلى مدن الإمارات خلال الأيام الماضية بالأسباب الأمنية.

وقال الوزير الإماراتي أنور قرقاش، في تغريدة على موقع تويتر دون إعطاء معلومات محددة:

"تواصلنا مع الإخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية"

قرار منع سفر التونسيات على الرحلات المتوجهة على مدن الإمارات أثار جدلا كبيرا في تونس وطالبت السلطات التونسية توضيحات من السفير الإماراتي حول سبب منع سفر التونسيات إلى الإمارات المتحدة.

كما أصدرت أربع منظمات حقوقية تونسية السبت بياناً، أدانت فيه القرار الإماراتي الذي وصفته بـ " العنصري" والمنتهك لحقوق المرأة التونسية.

ولتبرير هذا الموقف الحساس بين البلدين أشاد قرقاش بالمرأة التونسية في تغريدة أخرى على تويتر بقوله:

"نقدر المرأة التونسية ونحترمها، ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صمام الأمان".

وكان المتحدث باسم شركة "طيران الإمارات" قد صرح لوسائل الإعلام فور صدور قرار المنع ان "كل الرعايا التونسيين الذين كانوا متوجهين من تونس إلى دبي على متن رحلات الشركات تم قبولهم، بشرط حيازتهم تأشيرة صالحة إلى مكان وجهتهم النهائية".

وهذا وكانت بعض المسافرات التونسيات قد نشرن على صفحاتهن في مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة خبر تأخير سفرهن من مطار تونس وبعض المطارات الأخرى في دول عربية كلبنان إلى الإمارات المتحدة على متن شركة "طيران الإمارات"، فيما أعلنت أخريات خضوعهن لإجراءات تفتيش صارمة.