أفادت مصادر أمنية وطبية مقتل أكثر من 60 مسلحا حوثيا وجنديا مواليا للحكومة خلال 24 ساعة على خطوط الجبهات في محافظة الحُديدة غرب اليمن.

وتتركز في الآونة الأخيرة المعارك والغارات الجوية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في هذه المحافظة التي يسيطر عليها الحوثيون، وذلك منذ إطلاق صاروخ باتجاه الرياض في التاسع عشر من كانون الأول/ ديسمبر.

ويستقدم طرفا النزاع تعزيزات إلى خطوط القتال، وتتعرض إمدادات الحوثيين للقصف الجوي، أما القوات الموالية للحكومة فتواجه عقبة كبيرة في التقدّم شمالا بسبب كثافة الألغام التي زرعها الحوثيون.

ولمدينة الحُديدة، وهي عاصمة المحافظة، أهمية كبيرة، ففيها مرفأ على البحر الأحمر كان من أهم مرفأ للإستيراد في اليمن.

المدينة ومرفأها اليوم تحت سيطرة الحوثيين، ويفرض التحالف العربي تفتيشا على السفن المبحرة إليه لمنع دخول الأسلحة.

وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، قتل 18 مقاتلا حوثيا في غارات نفذها التحالف على مدينة حيس، و35 آخرون في منطقة التحتا، على بعد حوالى 70 كيلومترا من الحديدة، بحسب مصدر أمني.

وأكّدت مصادر طبية في مستشفيات الحُديدة هذه الحصيلة متحدثة أيضا عن 63 جريحا من الحوثيين.

من جهة أخرى، تحدّث مصدر عسكري حكومي عن مقتل 12 جنديا وجرح 19 من القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

وذكرت مصادر طبية أن هؤلاء نقلوا إلى مستشفيات عدن.

وأسفر النزاع اليمني عن مقتل أكثر من ثمانية آلاف و750 شخصا بينهم عدد كبير من المدنيين، وذلك منذ بدء عمليات التحالف ضد المتمردين في آذار/ مارس من العام 2015.

ويقول التحالف إنه قتل 11 ألفا من الحوثيين منذ بدء الغارات.

غارة تستهدف نصباً تذكارياً للجنود المصريين بصنعاء

وذكرت وسائل اعلام موالية للحوثيين وشهود أن غارة جوية شنها التحالف أدت إلى مقتل العديد من الأشخاص قرب صنعاء الاثنين.

وفقا لشاهد ساعد في انقاذ مصابين، استهدفت هذه الغارة في الصباح الباكر منزل حارس النصب التذكاري للجنود المصريين الذين قتلوا في اليمن في ستينات القرن الماضي.

وقال الشاهد واسمه مساعد الحيمي لفرانس برس إن الحارس علي مصلح الريمي وزوجته وخمسة من افراد اسرته قتلوا في الغارة.

واظهرت صور التقطت بعد الغارة مبنى دمر بشكل شبه كامل فضلا عن سيارة محترقة وآثار دماء.

من جهتها، اشارت قناة “المسيرة” التلفزيونية التي يسيطر عليها الحوثيون إلى الغارة مؤكدة مقتل 11 شخصا.

وغالبا ما يقول الحوثيون إن غارات التحالف العربي تقتل العديد من المدنيين لكن من الصعب التحقق من هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

ويقع النصب التذكاري للجنود المصريين عند المدخل الجنوبي لصنعاء وسط حديقة واسعة.

يذكر ان مصر تدخلت على نطاق واسع في اليمن بين العامين 1962 و1970 إلى جانب منفذي الانقلاب ضد الامام يحيى الذي كان يتلقى انذاك دعم السعودية.

وقد تعرض المصريون لخسائر فادحة قبل انسحابهم.