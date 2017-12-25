داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير في العاصمة الأفغانية كابول

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم انتحاري استهدف مجمعا تابعا لجهاز المخابرات الوطني الأفغاني في العاصمة كابول يوم الاثنين أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة شخصين آخرين.

ويأتي التفجير بعد أسبوع من إعلان التنظيم مسؤوليته عن هجوم على مركز تدريب في نفس الجهاز وهو المديرية الوطنية للأمن في كابول والذي انتهى بقتل المهاجمين قبل أن يتسببوا في سقوط عدد كبير من الضحايا.

وفي بيان نشرته وكالة أعماق التابعة للتنظيم قالت الدولة الإسلامية إن العملية التي وصفها بأنها "استشهادية" استهدفت "مقرا للاستخبارات الأفغانية".

قال مسؤولون أمنيون في كابول إن الانفجار جاء بعد أن اقترب انتحاري من مدخل جهاز المخابرات قبل أن يفجر نفسه مشيرين إلى أن القتلى والمصابين مدنيون كانوا يمرون بالمنطقة.

وقال نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب اثنان.

وتزايد نشاط فرع تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان، الذي ظهر في أوائل عام 2015 قرب الحدود مع باكستان، وأعلن مسؤوليته عن عدة هجمات انتحارية وقعت في كابول في الآونة الأخيرة.

كما خاض معارك متكررة مع متشددي طالبان. ونفذت الولايات المتحدة غارات جوية مكثفة وعمليات خاصة ضد التنظيم في معقله الرئيسي بإقليم ننكرهار.

لكن غموضا لا يزال يحيط بالكيفية التي تعمل بها الجماعة وطبيعة صلاتها بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.