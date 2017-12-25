شاهد: الصين تفتتح أطول جسر زجاجي في العالم

افتتحت الصين الأحد، أطول جسر زجاجي في العالم، في مقاطعة هيبي شمال البلاد والذي يجتاز الوادي الذي يقطع شطري منطقة هونغياغو.

الشركة القائمة على المشروع "هيبي بايلوغروب" ، قالت أن الغرض من الجسر الزجاجي الشفاف هو اجتذاب السياح لرؤية منظر فريد من نوعه من على ارتفاع أكثر من 218 مترا فوق الوادي.

ونجح الجسر في اجتذاب أكثر من ثلاثة آلاف سائح في يومه الأول، حيث أعرب العديد منهم عن انبهارهم بالمشهد حين وقفوا في منتصف الجسر وبدوا كالمعلقين في الهواء.

ويبلغ طول الجسر 488 مترا واستخدم في بنائه 12 كابل من "القاناديوم" تزن حوالي 126 لضمان صلابته وثباته.

وصمم الجسر ليتحمل الأعاصير حتى الدرجة 12 على مقياس بيفور والزلازل حتى الدرجة السادسة على مقياس ريختر.

ويقول يانغ شاوبو ناءي المدير العام للشركة القائمة على بناء الجسر إنه صمم ليتحمل ثلاثة آلاف شخص، ولكن لضمان سلامة السياح لا نقبل سوى مرور 600 شخص في المرة الواحدة، وخصص أيضا عدد من الحراس لمرافقة السياح الذين يرهبون عبور الجسر الشفاف.