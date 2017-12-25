وفاة الكاتب والمؤرخ المصري صلاح عيسى

أعلنت أسرة الكاتب والمؤرخ المصري صلاح عيسي الاثنين، وفاته عن عمر يناهز 78 عاما، بعد أزمة صحية ألمت به ونقل على إثرها إلى المستشفى قبل بضعة أيام.

من جانبه، نعى المجلس الأعلى للثقافة في مصر الكاتب الراحل، وقال الأمين العام للمجلس حاتم ربيع في بيان إن الكاتب الراحل "قيمة صحفية وفكرية كبيرة وله باع كبير في إدارة الصحف بالإضافة إلى كتاباته السياسية والاجتماعية والتوثيقية للوقائع المهمة".

وولد عيسى في 1939 وبدأ مشواره بكتابة القصة القصيرة قبل أن تستهويه الكتابة في التاريخ والفكر السياسي والاجتماعي. وعمل بصحيفة الجمهورية مطلع السبعينات من القرن الماضي وشارك في تأسيس العديد من المجلات والصحف المصرية ورأس تحرير بعضها كما شغل من قبل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة.

وأصدر عيسى أول كتبه (الثورة العرابية) عام 1979 لتتوالى بعده الكتب في مجالات مختلفة مثل (حكايات من دفتر الوطن) و(شخصيات لها العجب) و(رجال ريا وسكينة) و(دستور في صندوق القمامة) و(تباريح جريح) و(مثقفون وعسكر).

رويترز