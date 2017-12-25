فيسبوك تطلق أيقونة جديدة لجمع التبرعات الخيرية

أصبح بامكان المنظمات غير الربحية اطلاق حملات لجمع التبرعات على صفحات الفيسبوك الخاصة بها حيث أطلق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خاصية جديدة إلى نافذة الموقع باسم "دونيت" أو "تبرع" لتوفير طريقة سريعة وبسيطة لجمع التبرعات.

هذه الخاصية تتيح لمستخدمي الموقع جمع اموال محددة مخصصة للأعمال الخيرية والمشاركة في القضايا التي يريدون دعمها وسيتم فيها عرض المساهمين بالتبرعات بالاضافة إلى تحديد المنظمات لانواعها واهدافها وكميتها.

وقد أعلن "مارك زوكربرغ" مؤسس موقع التواصل الاجتماعي خلال أعمال "منتدى فيسبوك الاجتماعي الخيري" في نيويورك إن الموقع سيوفر هذه الخدمة مجانا وأنه سيتم تحويل حصيلة التبرع إلى الجهات التي تم التبرع لها مباشرة.

يذكر أن "زوكربرغ" وزوجته "بريسيلا شان" يشاركان في الكثير من الأنشطة الخيرية ويعتزمان التبرع بجزء كبير من ثروتهما للأعمال الخيرية طوال حياتهم.

حالياً، تقوم شركة الفيسبوك بإختبار هذه الخاصية الجديدة مع 37 منظمة غير ربحية وتقول بأنها ملتزمة بتوفير هذه الأدوات الجديدة للكثير من المنظمات الأخرى في المستقبل القريب.