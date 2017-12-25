رد مستفز إثر رفض السعودية دخول لاعبي شطرنج اسرائيليين

في رد مستفز لمن يقاطعون الدولة العبرية، وصفت الخارجية الإسرائيلية عبر رسم كاريكاتوري نشرته على موقع تويتر المقاطعين بالبغال، وذلك بعد يوم من رفض السعودية منح تأشيرات دخول لسبعة منافسين إسرائيليين، من أجل المشاركة في بطولة للشطرنج تستضيفها المملكة الخليجية بداية من يوم الثلاثاء.

وصور الرسم المسيء شخصا بملامح عربي غابت عنه ملامح التمدن وهو يقود حمارا، ويتوجه بكلام مقاطعته إلى الدولة العبرية التي صورت بمظهر البلد الذي تطغى عليه مظاهر التكنولوجيا المتقدمة إلى حد الخيال.

ولم يسبق للسعودية رسميا استضافة أي إسرائيليين، وهي لا تعترف بالدولة العبرية ولا ترتبط معها بعلاقات رسمية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الإسرائيلي للشطرنج ليئور ايزنبرغ إنه يتعين على الاتحاد الدولي أن يعمل على تأمين مشاركة المنافسين الإسرائيليين في البطولات العالمية، وتنظيم بطولة دولية في إسرائيل للاعبين الذين حُرموا من المشاركة في السعودية.

وكان الاتحاد الدولي قال في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إنه يبذل "جهودا هائلة"، من أجل ضمان حصول جميع المنافسين على تأشيرات دخول إلى السعودية.