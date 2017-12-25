المغرب: استعدادت المناطق الجبلية لموجة البرد القارس

بدأت السلطات فى اقليم ازيلال بالمغرب الذي تجتاحه موجات برد شديدة مصحوبة بزخات ثلجية، باتخاذ اجراءات استباقية لمواجهة الموجة الباردة من خلال توفير المساكن والتغذية والادوية للسكان.

مع نهاية كل سنة، عند بدء هطول الأمطار، يتخوف سكان المناطق النائية بالمغرب من موجة برد أو فياضات قد تعصف بقراهم. لهذا الغرض، تستعد بعض

هذه المناطق الجبلية التي تشهد تساقطات ثلجية، وانخفاضا لدرجات الحرارة في مناطق الاطلس المتوسط والكبير والريف، تستعد لمواجهة درجات حرارة ناقص 5 درجات تحت الصفر، وبين 3 و9 درجات وسط النهار.

وكانت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية في المغرب قد أعلنت في نشرة إنذارية خاصة، أنها تتوقع موجة برد في عدد من جهات المملكة.

وأوضحت أن درحات الحرارة في جرادة وفكيك وتاوريرت وبولمان وميدلت وإفران وخنيفرة وبني ملال وأزيلال وتنغير والحسيمة (المرتفعات) وشفشاون

وصفرو وتازة ستتراوح ما بين خمس درجات تحت الصفر و0 درجة وما بين 7 و12 درجة، وستبلغ ما بين 0 و4 درجات و10 و15 درجة

بوجدة وفاس ومكناس والحاجب وجرسيف ومولاي يعقوب والخميسات وخريبكة والرشيدية وورزازات وتارودانت (المرتفعات) وقلعة السراغنة وتاونات،

وأعلن المغرب أن "السلطات المحلية الميدانية" في المناطق التي مسها البرد القارس وهطلت فيها الثلوج الكثيفة، ستظل في "حالة تأهب متواصل" من أجل "تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للمواطنين".