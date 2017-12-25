قررت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا اليوم الاثنين (26 ديسمبر كانون الأول) منع الزعيم المعارض أليكسي نافالني من خوض انتخابات الرئاسة العام القادم قائلة إنه غير مؤهل بسبب إدانة جنائية سابقة.

وقالت اللجنة إن إدانة نافالني، الذي حُكم عليه فيها بالسجن مع إيقاف التنفيذ والتي وصفها مرارا بأنها ذات دوافع سياسية، تعني أنه لا يمكنه الترشح في انتخابات الرئاسة المقررة في مارس آذار المقبل.

وصوت 12 من أعضاء اللجنة وعددهم 13 عضوا لصالح منع نافالني من الترشح. وامتنع عضو واحد في اللجنة عن التصويت مشيرا إلى تضارب محتمل في المصالح.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس فلاديمير بوتين في طريقه للفوز بسهولة ليبقى في السلطة حتى عام 2024.

وسُجن نافالني (41 عاما) ثلاث مرات هذا العام واتهم بانتهاك القانون بتنظيم اجتماعات عامة ولقاءات جماهيرية عدة مرات.

وقد دعا نافالني مؤيديه الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية في 18 اذار / مارس بعد رفض ترشيحه من قبل اللجنة الانتخابية.

وقال نافالني: "اننا نعلن الاضراب وسندعو الجميع الى مقاطعة هذه الانتخابات ونحن لا نعترف بنتائجها". ".