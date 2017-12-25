دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان نشر على صفحتها على الفيسبوك الأحد، مخططات إسرائيلية جديدة لبناء 300 ألف وحدة استيطانية جديدة بالقدس الشرقية.

وقالت الوزارة أن ما كشفت عنه مصادر إعلامية عبرية بشأن خطة بناء استيطانية ضخمة تشمل بناء 300 ألف وحدة إستيطانية جديدة في القدس ومحيطها، "بهدف تكريس ما يسمى إحتلالياً بــ " القدس الكبرى "، وتعزيز عملية فصلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل وضمها لدولة الإحتلال. "

ترجمة عملية لقرار ترامب بشأن القدس

وأضافت الوزارة أن" هذا التجرؤ الإستعماري الإسرائيلي لم يكن ليحدث لولا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الإحتلال، وبالتالي تُحمّل الوزارة الرئيس الأمريكي ترامب وإدارته المسؤولية الكبرى عن أية جرائم وإجراءات إستيطانية جديدة تقوم بها سلطات الإحتلال بحق شعبنا وأرض وطنه ومقدساته".

واعتبرت الوزارة المخطط الذي بدأ يروج له وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يؤاف غالانت، هو التطبيق العملي لقرار الرئيس الأمريكي ترامب، مطالبة باللجوء إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بعد أن "استبيحت" الأمم المتحدة من قبل الفيتو الأمريكي و"الاستهتار والتجاهل الإسرائيلي".

دعم المقدسيين عبر توفير مساكن لهم

وطالبت الوزارة في ختام بيانها، الدول العربية والإسلامية بتعزبز صمود المواطن المقدسي، من خلال توفير المساكن للمقدسيين عبر دعم مشاريع إسكانية عاجلة وطارئة ترتقي لمستوى الحدث ومستوى المخاطر التي تواجهها المدينة المحتلة.

مخطط لإنشاء مليون وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

من جانبها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس على لسان حازم قاسم المتحدث باسمها،المخطط الإستيطاني الجديد، معتبرة أنه يأتي في إطار العدوان المتواصل على الشع الفلسطيني وأرضه.

وكان وزر الإسكان الإسرائيلي يؤاف غالانت قد أعلنت الأحد، أن الحكومة تعتزم بناء 300 ألف وحدة سكنية جديدة في مدينة القدس المحتلة.

وأضاف الوزير في تصريحات للقناة العاشرة الإسرائيلية أن هذه الخطة تأتي ضمن مشروع إنشاء مليون وحدة سكنية جديدة في الضقة الغربية خلال العشرين سنة القادمة، على أن تنفذ ما بين 20 إلى 30% منها في مدينة القدس.