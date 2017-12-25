الفلسطينيون يردون على غواتيمالا: "لقد اخترتم الجانب الخاطئ من التاريخ"

أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية الاثنين، بيانا، تدين فيه قرار الرئيس الغواتيمالي نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس.

واعتبر البيان القرار الغواتيمالي "عملا مخزيا" و"غير قانوني"، مضيفا "في عشية أعياد الميلاد المجيدة، وبدلا من التضامن مع المسيحيين أصحاب الأرض الأصليين، اختار الرئيس جيمي موراليس، وبشكل غير مقبول، الوقوف ضد حقوق أبناء شعبنا في الأرض المقدسة".

وأشار البيان أن هذا القرار يجسد "إصرار الرئيس موراليس على جر بلاده إلى الجانب الخاطئ من التاريخ، ومخالفة وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة".

قرار باطل ولن يغير شيئا

من جانبه، قال مصطفي البرغوثي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية: "إن قرار رئيس غواتيمالا نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس يعني مشاركتها في انتهاك القانون الدولي الذي يجرم ضم الأراضي المحتلة. وهذا القرار لن يغير الواقع الي أقرته الغالبية الساحقة من دول العالم التي عارضت نقل السفارات وضد ضم القدس الشرقية وضد قرار الرئيس ترامب الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. غالبية دول العالم تقف إلى جانبنا وقرار دولة واحدة مثل غواتيمالا لن يغير شيئا".