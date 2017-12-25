ساهمت مجموعة من طيور البطريق وهي تلبس عباءة سانتا كلوز بإدخال البهجة والسرور واستدعاء المزيد من الزوار في يوم عيد الميلاد بمقاطعة هيلونغ يانغ شمال شرق الصين.

ففي متنزه "بولارلاند" قدمت البطريق عرضا داخل حوض ثلجي وألبست عباءات سانتا كلوز ما أدخل الفرح في نفوس الزائرين، ودعي خمس اطفال للدخول في الحوض للعب مع طيور البطريق.

وببراءة الأطفال المعهودة قال "تينغ زينوا" إن طيور البطريق بالتأكيد تشعر بالبرد الشديد، فسأله صحفي: " من أين أتاك هذا الشعور"؟ فرد الطفل: " انا أشعر بالبرد، وأعتقد أن طيور البطريق تشعر بالبرد أيضا".