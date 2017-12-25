الحكم بالاعدام على بحرينيين بتهمة الارهاب

أصدرت المحكمة العسكرية البحرينية الكبرى حكما بالإعدام بحق ستة متهمين، وأسقطت عنهم الجنسية بعد إدانتهم بتهم من بينها "تشكيل خلية إرهابية"، والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع. ويوجد جندي من بين المدانين، الذين اتهموا بشن عدد من الهجمات المسلحة. وحكمت المحكمة على سبعة أشخاص آخرين في القضية بالسجن سبع سنوات، وأسقطت جنسياتهم فيما برأت ساحة خمسة أشخاص. وشملت القضية 18 متهما حوكم ثمانية منهم غيابيا لهروبهم إلى العراق وإيران. وتتهم البحرين إيران بمساندة أنشطة مسلحين فيها وهو ما تنفيه طهران.

وعقب الاعلان عن حلات الاعدام خرج متظاهرون إلى الشارع في بلدة كرانة شمالي البحرين، احتجاجا على اصدار تلك الأحكام.

وجاء في بيان صادر عن المدعي العام أن الحكم قد صدر من المحكمة العسكرية الكبرى بصفتها الابتدائية، وأنه يمكن للمحكوم عليهم استئناف هذا الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا، كما يمكنهم الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية.

وفي يناير كانون الثاني أعدمت البحرين ثلاثة شيعة، أدينوا بقتل ثلاثة من رجال الشرطة من بينهم ضابط إماراتي، في هجوم بعبوة متفجرة عام 2014 وذلك في أول عمليات إعدام من نوعها، منذ ما يربو على عقدين. وأدى الحكم إلى خروج احتجاجات.

وشهدت البحرين اضطرابات بين الحين والآخر منذ 2011 عندما سحقت السلطات احتجاجات للشيعة الذين يشكلون الأغلبية في البلاد، ويطالبون بدور أكبر لهم في إدارة شؤون البحرين.